Ein Märchen in grün

W.Zettis Kollegen halten sich momentan nur mit Hilfe der Heizung in Frühlingsstimmung. Als ein Kollege gestern aus dem Fenster sah, überkam ihn dann aber doch die Sommerlaune: Beim Anblick der frischen Blätter an den Bäumen, der umherfliegenden Vögel, Hummeln und Bienchen, dem Duft der ersten Blumen und dem Lachen der Kinder auf dem Spielplatz vergaß er fast, dass seine Tischnachbarin in Strickjacke, Schal und Winterstiefeln neben ihm saß. Trotz Eisekälte waren sich dann doch alle einig: Der Frühling im Tal ist einfach märchenhaft schön.