Das Zeitgefühl

W.Zettis Bekannte arbeitet abends lange, deshalb fehlt ihr manchmal ein gesundes Zeitgefühl. Als sie an einem Sportkurs teilnehmen wollte, hatte sie fälschlicherweise angenommen, dass der um 20 Uhr beginnt. Hochmotiviert lief sie in die Halle und fand lauter sportliche Menschen mit roten Gesichtern vor. Verdutzt blieb sie stehen und fragte die Trainerin, ob der Kurs denn schon begonnen habe. Die Antwort war: Ja, vor einer Stunde. Die Bekannte konnte da nur noch erschrocken fragen: Jede Woche? Wer hat denn so früh Zeit? Gestern überlegte sie, ob sie es in der nächsten Woche noch mal versucht, damit sich auch das Zeitgefühl normalisiert.