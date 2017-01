Aufgetaut

Was war das kalt die letzten Tage! Und am Samstag auch gefährlich glatt. Angesichts des bislang wirklich milden Winters waren die Temperaturen ab Mitte vergangener Woche schon ordentlich gewöhnungsbedürftig, und W.Zetti muss sich immer sagen: „Freunde, es ist Anfang Januar, das gehört sich so.“ Dennoch scheint es nicht nur ihm stets aufs Neue schwerzufallen, sich bei Kälteeinbrüchen entsprechend zu disziplinieren. Und vor allem alltagspraktisch zu agieren: Ist auch wirklich Frostschutz im Auto? Welche Pflanzen sollten eigentlich längst nicht mehr auf dem Balkon sein? Steht der Bierkasten in der Garage bei minus zehn Grad ideal?

Was ein Glück, dass die Kältewelle bislang nur eine kurze Raserei war. Doch die nächste Eiszeit kommt bestimmt.