Bis voraussichtlich Sonntagabend ist die B7 in östlicher Richtung tagsüber und nachts komplett gesperrt.

Wuppertal. Die Geschäftsbrücke am neuen Döppersberg ist geöffnet und die Behelfsbrücke über die B7 hat jetzt ausgedient. Der Weg über die Baustellenkonstruktion ist abgesperrt. Sie wird nach Angaben der Stadt ab Freitag, 24. November, abgebaut. Dazu muss die B7 ab Donnerstagabend, 23. November, bis einschließlich Sonntag, 26. November, noch einmal durchgehend in östlicher Richtung und in den Nachtstunden komplett gesperrt werden. pasch