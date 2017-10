Jennifer Cox hat trotz Rückschlägen ihr Laufprojekt durchgezogen. Weil sie schwanger ist, lief sie in Köln aber „nur“ die Halbdistanz und kam voll Euphorie ins Ziel.

Wuppertal. Jennifer Cox hat ihr Marathon-Projekt seit Sonntag abgeschlossen. Zwar anders als erwartet, aber dafür doppelt glücklich erreichte die Cronenbergerin, die zu Jahresbeginn noch Laufanfängerin gewesen war, am Samstag beim Köln-Marathon das Ziel.

Dass sie letztlich „nur“ die Halbmarathondistanz gewählt hatte, war im wahrsten Sinne des Wortes den Umständen geschuldet. Wie berichtet, hatte sie nach einem Ermüdungsbruch im Fersenbein, den sie sich im April im Training zugezogen hatte, drei Monate gar nicht laufen können. Als sie im Juli gerade wieder damit beginnen durfte, erfuhr sie, dass sie schwanger ist. „Ich bin für zwei gelaufen, macht dann also doch 42 Kilometer“, strahlte die 42-Jährige am Montag noch ganz überwältigt vom Vortagserlebnis.

WZ-Serie: Auf dem Weg zum Marathon

„Ich ziehe den Hut davor, welche Leistung sie da vollbracht hat. Ich musste sie im Training eher noch bremsen“, gab es ein großes Lob von Trainer Stavro Petri, der die Marathonanfängerin mit Melanie Lüdorf gezielt vorbereitet hatte. Auch für die Trainer sei es neu gewesen, dass sich da jemand drei Monate lang nur mit Aquajogging und Fahrradfahren weiter fit hält, ganz zu schweigen von der späteren Schwangerschaft.

„Ich wäre kein Risiko eingegangen, aber für mich war immer klar, dass ich nach Köln wollte“, berichtet Jennifer Cox mit ansteckender Begeisterung. In Rücksprache mit Ärzten, Petri und Lüdorf hatte sie letztlich entschieden, sich auf den Halbmarathon zu beschränken. Ihrer Familie und den meisten Freunden gegenüber hatte sie das süße Geheimnis so lange wie möglich verschwiegen. „Sonst hätte mir doch jeder abgeraten, zu laufen. Aber das ist ja keine Krankheit. Im Internet habe ich gefunden, dass eine Australierin sogar kurz vor der Entbindung noch einen Marathon gelaufen ist“, erzählt Cox.

Streng nach Puls laufen mit nicht mehr als 150 Schlägen pro Minute und bei aufkommenden Problemen lieber abbrechen, waren die Vorgaben, die ihr Ärzte und Trainer gegeben hatten. Um das Babybäuchlein abzustützen, das sich bereits zart wölb, trug sie einen Bauchgut.

Die Serie Seit Januar haben wir Jennifer Cox bei der Vorbereitung im Marathon-Projekt von Stavro Petri und Melanie Lüdorf begleitet. Vier Teilnehmer waren vor einer Woche beim Berlin-Marathon (drei Finisher). Nächste Woche fliegen fünf nach Los Angeles.

Am Wochenende zuvor war sie trotz Erkältung die zehn Kilometer beim Volkslauf in Ronsdorf gelaufen, um auch für sich selbst das Zutrauen zu finden, dass der Fuß hält. In Köln lief dann ihr Ehemann Markus die ganze Zeit hinter ihr und gab moralische Unterstützung.