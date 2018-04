Noch vor den Sommerferien soll mit dem Bau auf dem Sportplatzgrundstück an der Nevigeser Straße begonnen werden.

Katernberg. „Noch vor den Sommerferien sollen die Bauarbeiten zum Neubau einer Sport- und Turnhalle auf dem Sportplatzgrundstück Nevigeser Straße starten“, erklärt Renate Warnecke, Vorsitzende des Betriebsausschusses Gebäudemanagement (GMW). „Das wird die Gemeinschaftsgrundschule Katernberg, aber vor allem auch die Gesamtschule Uellendahl-Katernberg, sehr freuen.“

Letztere musste mangels ausreichender Hallenkapazitäten in ihrer Nähe mit ihrem Sportunterricht zum Teil bis nach Velbert-Neviges ausweichen. Ein Umstand, der nicht nur mit Kosten, sondern vor allem auch mit einem enormen Zeitaufwand verbunden ist. „Aber diese Zeiten gehören zum Glück bald der Vergangenheit an“, so Warnecke weiter. Das Raumkonzept der Sporthallenplanung wurde in enger Abstimmung mit den beiden Schulleitungen erarbeitet. Dabei wurde auch das Thema Inklusion in die Gesamtkonzeption mit einbezogen. So wird über das Treppenhaus sowie dem öffentlich zugänglichen Aufzug ein direkter und barrierefreier Hauptzugang zur Sporthalle geschaffen. Zudem werden zwei der insgesamt acht Umkleiden für den inklusiven Sportunterricht barrierefrei hergerichtet.

Auch der Vereinssport wird vom Ausbau der Hallenkapazitäten profitieren und eine deutliche Entspannung bei den Hallenzeiten erfahren. „Endlich ist die Bahn frei für den Sporthallenneubau, das freut uns sehr“, sagt Jannis Stergiopoulos, Sprecher der SPD-Fraktion im Betriebsausschuss GMW. Red