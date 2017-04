Der Antrag soll in der Ratssitzung am 10. Juli gestellt werden. Der Schritt wurde in einer Sitzung von Parteivorstand, Ratsfraktion und Oberbürgermeister einstimmig beschlossen.

Wuppertal. Nach Informationen der Westdeutschen Zeitung wird die Ratsfraktion der SPD in der Ratssitzung am 10. Juli die Abwahl des Beigeordneten für Bürgerbeteiligung, Panagiotis Paschalis (SPD), beantragen. In einer gemeinsamen Sitzung von SPD-Parteivorstand, SPD-Ratsfraktion und Oberbürgermeister Andreas Mucke wurde dieser Schritt einstimmig beschlossen.

Im Vorfeld hatte die Grüne Ratsfraktion bereits angekündigt, dass sie sich einem Abwahlantrag anschließen werde. Paschalis war bis zum August 2023 zum ersten Dezernenten für Bürgerbeteiligung in Deutschland gewählt worden. In den vergangenen Wochen waren Differenzen im Verwaltungsvorstand öffentlich geworden. Paschalis verteidigte seine Positionen in einer öffentlichen Erklärung, in dem er unter anderen Oberbürgermeister Andreas Mucke angriff.

Die Position des Bürgerbeteiligungsdezernenten soll nicht neu besetzt werden. Paschalis erhält bis zum Ablauf der Wahlperiode von acht Jahren bis zum August 2023 71 Prozent seiner Bezüge.