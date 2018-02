„Die geplante Fortführung des Energiesparprojekts ‚energie gewinnt’ an Wuppertaler Schulen sowie die Einführung des Projekts im Rathaus Barmen und im Verwaltungshaus Elberfeld begrüßen wir ausdrücklich“, erklärt Frank Lindgren, umweltpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion, zwei entsprechende Beschlussvorschläge der Verwaltung.

Seit 2011 werden Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Hausmeister mit Hilfe des Projekts motiviert, sparsam und verantwortungsvoll mit den Ressourcen Energie und Wasser umzugehen. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, führt Lindgren weiter aus. „Seit dem Start des Programms haben die Wuppertaler Teilnehmerinnen und Teilnehmer 2875 Tonnen CO2 und knapp eine Million Euro eingespart.“

Ziehe man die Aufwendungen der Verwaltung ab, bleibe ein sattes Plus von 225 658 Euro übrig, das Projekt tragt sich also komplett selbst, so Lindgren. „Und am Allerwichtigsten: Für die Jugendlichen und Kinder wird ein verantwortungsvoller Umgang mit Wasser und Energie selbstverständlich, sie werden für diese wichtigen Zukunftsthemen sensibilisiert und können das Engagement auch in den privaten Bereich mitnehmen. So ein sinnvolles und erfolgreiches Projekt darf nicht einfach auslaufen.“ Red