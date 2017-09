Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) wollte die Nachricht zur Personalie Oliver Scheytt auf Nachfrage unserer Zeitung nicht kommentieren. Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) dementiert als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bergischen Symphoniker nicht, dass die drei bergischen Großstädte einen auswärtigen Fachmann um die Moderation von Überlegungen gebeten haben, wie Wuppertal, Solingen und Remscheid „im Bereich der Kultur insgesamt enger zusammenarbeiten“ können. Er möchte sich aber – wie Kurzbach – „zum jetzigen Zeitpunkt nicht dazu äußern“.

Alle kulturellen Aspekte sollen fokussiert werden

Die Betonung der „Kultur insgesamt“ soll unterstreichen, dass es ausdrücklich nicht nur um die Bergischen Symphoniker und das Städtische Orchester Wuppertal gehe, sondern alle kulturellen Aspekte fokussiert werden sollen. Die Idee einer Zusammenarbeit der Symphoniker mit dem Wuppertaler Orchester war in der Vergangenheit mehrfach laut geworden, freilich an der Wupper meist rigide abgelehnt worden.

Das Wuppertaler Orchester ist ein „A-Orchester“ – A-Orchester haben zwischen 99 und 129 Planstellen, und die Musiker werden nach einem höheren Tarif bezahlt als B-Orchester, wie es die Bergischen Symphoniker sind – mit nur 66 Planstellen. Dem Vernehmen nach soll es ausdrücklich nicht um eine ohnehin praktisch kaum mögliche Fusion gehen.

Das Wuppertaler Orchester startet unter Leitung von Julia Jones am 24./25. September in die neue Saison – die Bergischen Symphoniker starten am 12. / 13. September in beiden Städten.