Trotz Ferienzeit finden in den nächsten Tagen drei spannende, sehr verschiedene Musikabende in Elberfeld statt.

Nach dem erfolgreichen Auftakt im 2017 geht das Swane-Sommer-Musikfestival in diesem Jahr bereits seit Mitte Juli in die zweite Runde. Am Freitag, 3. August, im Swane-Café, Luisenstraße 102a, tritt um 21 Uhr Melissa Muther aus Köln auf. In ihren Songs vereint Muther eine überzeugende Mischung aus Soul mit klassischen Jazz- und modernen Popelementen mit interessanten Grooves und warmen Klängen, dargeboten mit Gitarre, Stimme und Effekten. Vor allem aber berührt Muther durch ihre charismatische, tiefe Stimme und ihr Strahlen auf der Bühne.

Das nächste Fragmentskonzert beginnt am Samstag, 4. August, um 20 Uhr in der Galerie Grölle pass:projects, Friedrich-Ebert-Straße 143e. Im Rahmen seiner „Piano and Cello Drone Tour“ ist dort Marc Euvrie aus Frankreich zu erleben, der mit seinem Elektronikprojekt „The eye of time“ (Denovali) schon zwei Mal zu Gast in Wuppertal war.

Rainers

Jazzcorner

Diesmal wird er zwei Sets spielen, zunächst nur mit Klavier und im zweiten Teil mit unplugged Cello-Drones. Euvrie spielt seit seinem fünften Lebensjahr Klavier und hat Cello an einem französischen Konservatorium studiert. Bei seiner Musik sind neoklassische Elemente, mit Einflüssen von Max Richter, Philip Glass, Rachmaninov und Michael Nyman, stilprägend.

Am Montagabend, 6. August, beginnt um 20.30 Uhr wie jede Woche in den Sommerferien im Café Ada, Wiesenstraße 6, die Jazzsession mit der Basic-Band, die den Abend einleitet. Anschließend wird die Session für anwesende Musiker eröffnet.

Bis nächste Woche wünscht anregende, spannende und unterhaltsame Musikabende, Ihr und Euer Rainer Widmann