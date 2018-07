Der Förderverein freut sich über steigende Besucherzahlen und plant für 2019 die Anschaffung einer Rutsche.

Sprockhövel. Kaum eine andere Freizeiteinrichtung ist so abhängig von der Witterung wie das Freibad. Daher können die Mitglieder des Förderverein Freibad Sprockhövel (FFS) bislang eine umso erfreulichere Bilanz ziehen.

Gemäß Rudi Carrells Gassenhauer „Wann wird´s mal wieder richtig Sommer?“ hatten sich die Verantwortlichen in den vergangenen Jahren nicht selten diese Frage stellen müssen und nun endlich eine Antwort darauf erhalten. Dank außergewöhnlich vieler Tage mit sommerlichen Temperaturen jenseits der 25 Grad konnte in dieser Saison bislang vieles zum Guten gewendet werden.

„Die Resonanz ist bislang deutlich besser als im letzten Jahr. Natürlich ist das Wetter dafür ein entscheidendes Kriterium“, berichtet Fördervereins-Schriftführer Arne Stolorz. Er geht jedoch davon aus, dass die Steigerung der Besucherzahlen auch der vielseitigen Werbemaßnahmen geschuldet ist. „Wir hoffen, dass die guten Zahlen zugleich ein Zeichen der Früchte unserer Arbeit sind.“

So hat der Förderverein innerhalb der vergangenen Jahre Angebote erweitert und neue Veranstaltungen aus der Taufe gehoben. Zudem bringt man neben seinem Internetauftritt inzwischen einen Werbeflyer mit den Veranstaltungsterminen der Freibadsaison heraus.

Ein voller Erfolg, so Stolorz, sei beispielsweise die erstmalige Zusammenlegung von 12-Stunden-Schwimmtag und den offenen Stadtmeisterschaften gewesen, die - auch mit Hilfe von Wetterglück - Anfang Juli deutlich mehr Besucher angelockt hat als noch in den Vorjahren. So haben allein am 12-Stunden-Angebot diesmal rund 120 Schwimmer teilgenommen.

„Der Eröffnungstag und das Senioren-Kaffeetrinken sind ebenfalls gut angenommen worden, obwohl zur Eröffnung gar nicht mal so gutes Wetter war“, bilanziert Stolorz und freut sich zugleich auf die anstehenden Saison-Highlights.

So findet am 12. August zum fünften Mal das beliebte Badewannen-Rennen statt. Für den 26. August steht ein großer Freibad-Gottesdienst mit sieben Taufen und einem Auftritt der Band „Blue House“ auf dem Saisonplan. Am 1. September wird das Bad wieder zum Open-Air-Kino.

Immer mehr Besucher kommen aus umliegenden Städten

Das Freibad erfreut sich längst nicht nur Sprockhöveler Kundschaft, sondern gewinnt auch bei Badbesuchern aus umliegenden Großstädten zunehmend an Beliebtheit. So kommen immer mehr Besucher aus Wuppertal, Bochum und Witten an die Bleichwiese.

Ein Wermutstropfen stellen in dieser Saison jedoch die unregelmäßigen Öffnungszeiten dar, die – je nach Wetterlage – nicht selten mit einem vorzeitigen Kassenschluss um 18 Uhr verbunden sind. „Das ist höchst ärgerlich, weil Berufstätige dadurch in der Woche überhaupt nicht mehr die Möglichkeit haben, das Bad zu besuchen“, ärgert sich Stolorz. „Außerdem ist die Verunsicherung sehr groß“, ergänzt er.