Die kommenden Tage halten wieder ein buntes Programm für jeden Geschmack bereit.

Wuppertal. Wieder einmal steht für Fans von Jazz, Blues und Weltmusik ein volles Programm, mit täglichen Musikangeboten und sogar einem ersten Sommer-Open-Air-Festival vor der Tür. Gleich heute steht bei der Reihe Klangkosmos Weltmusik um 18 Uhr in der Hauptkirche Unterbarmen, Martin-Luther-Straße 16, die aus dem fränkischen kommende Gruppe Boxgalopp auf der Bühne, die sich dem wilden, frechen und ungestümen musizieren mit Akkordeon, Bass, Dudelsack, Klarinetten, Violine und Gesang verschrieben haben.

Zum letzten Konzert vor der Sommerpause in der Reihe Fragments, lädt die Galerie Grölle pass:projects, Friedrich-Ebert-Straße 143e ebenfalls für heute Abend um 20 Uhr ein. Dort präsentiert der französische Gitarrist, Cellist und Pianist Marc Euvrie Musik mit klassischen Samples von Copin bis zu düsteren Elektroniksounds. Vorab stellt noch der Leverkusener Musiker Johannes „Joi“ Garbe sein Projekt „Lichtung“ mit Electronics und Violine vor. In der Reihe SaitenReise spielt am Freitag um 20 Uhr das Acoustic Guitar Duo Hands On Strings im BürgerBahnhof Vohwinkel, Bahnstraße 16 eine fesselnde Mischung aus Klassik, Worldmusic und Jazz - atemberaubend virtuos, erfrischend neu und eigenständig. Am Samstag findet in der Kunststation im Bürgerbahnhof Vohwinkel, Bahnstraße 16 um 19 Uhr die Eröffnung der Ausstellung „Dawn Chorus - the world’s 1st operetta of music painting“ von Peter Klassen statt, die an seine jahrzehntelange Zusammenarbeit mit dem 2011 verstorbenen Jazzgitarristen Hans Reichel anschließt und erinnert.

Die fünf Musiker des Odessa Projekt präsentieren am Samstagabend in der Bandfabrik, Schwelmer Straße 133 um 20 Uhr „A Trip to he Balkans and beyond“, eine musikalische Reise von Balkan, über Griechenland, Rumänien, Mazedonien und dem Schwarzen Meer bis zur Ukraine und Russland mit mehrstimmigem Gesang, Saxophon, Klarinette, Geige, Akkordeon, Bass und Percussion. Im JazzClub im Loch, Ecke Ekkehardstraße/ Plateniusstraße spielt am Samstag um 20 Uhr das Riaz Khabirpour Trio, dessen musikalische Quellen von Monk, bis Messiaen und Singer-Songwriter Elliot Smith reichen. Um 22 Uhr legt Bar-DJ Bartel / Think Different auf. Ebenfalls am Samstag, beginnt schon um 17 Uhr das erste Sommermusikfestival in Wuppertal im Nordpark, Am Mallack in Barmen. Bei „Musik im Nordpark“ - Live, umsonst und draußen spielen die Ilona Ludwig Band, Jonas David und zum Abschluss des ersten Abends The Soulnight Band.