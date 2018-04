Veranstaltung zeigt Kunst und Musik auch in den O-Bussen.

Solingen. „Bewegt Euch“ lautet das diesjährige Motto der Kulturnacht Solingen. Und das in vielerlei Hinsicht. Nicht nur äußerlich in bewegterem Design – mit dem AWO-Proberaumhaus „Monkeys“ ist ein neuer „Kulturstern“ am Solinger Kulturhimmel aufgegangen, der viel Bewegung in die Kulturszene bringt, dies auch noch in zentraler Lage, zu der man sich auf den Buslinien eins und drei hinbewegen kann.

Zu den neun Programmbussen – von denen einer der Oldtimer-Bus ist, bei dem die Fahrt darin schon einen Programmpunkt darstellt – stehen drei bespielte Pendelbusse der Linie sieben vom Bülowplatz nach Schloss Burg bereit, so dass Bewegung im Sinne von Transport noch spannender wird. Eine kleine spontan-musikalische Bühne am Bülowplatz verkürzt die eventuelle Wartezeit.

Einige Veranstaltungen der Kultursterne nehmen das Motto ganz wörtlich und laden zum Mitmachen, Mittanzen, Mitlachen ein. Natürlich sollen Lesungen oder Führungen die Besucher auch so bewegen, dass viele Eindrücke und Erinnerungen über die Kulturnacht hinaus Ihren Weg begleiten.

Wer die Kultur Nacht erleben möchte, muss sich ein Bändchen kaufen – am besten im Vorverkauf, dann kann man direkt von daheim aus mit dem Bus fahren. Dann muss man nur noch in den Bus einsteigen. In den zwölf Programmbussen ist schon was los.

Aussteigen kann man dann an den Stationen Cobra, Industriemuseum, Theater und Konzerthaus, Kunstmuseum, Klingenmuseum, Monkeys, Stadtbibliothek und Musikschule. Nach Schloss Burg fahren Pendelbusse ab Bülowplatz. Überall dort gibt es ab 18 Uhr ein buntes Programm sowie Essen und Getränke. Der Eintritt kostet im Vorverkauf zehn Euro, am Abend 15 Euro.

Erhältlich sind die Teilnehmerbändchen im Vorverkauf unter anderem bei allen teilnehmenden Einrichtungen, in den Bürgerbüros Clemensgalerien, Höhscheid und Ohligs sowie in der Buchhandlung Jürgensen, Vohwinkeler Straße 1, und in der Ticket-Centrale am Mäuerchen in Wuppertal. pm

