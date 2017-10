Die erste Messe „Wuppertal kreativ“ stieß bei den rund 6000 Besuchern auf großes Interesse. Eine Wiederholung ist bereits geplant.

Bastel-Liebhaber sind am vergangenem Wochenende in der Uni-Halle voll auf ihre Kosten gekommen. Die Messe „Wuppertal kreativ“ lockte am Samstag und Sonntag etwa 6000 Besucher an den Grifflenberg. Ob Handarbeiten, Malen, Basteln oder Gestalten - für jede Leidenschaft hatten die rund 70 Aussteller etwas dabei. Organisiert wurde die Messe von Marvin Okken und seiner Familie aus Bonn. „Es gibt einen wachsenden Trend zu Handarbeit und Basteln. Die Leute lieben es, Dinge individuell zu gestalten, selbst zu erschaffen und kreativ zu sein. Da es in Wuppertal bisher noch keine Messe in dieser Art gab, sind wir hierher gekommen, um diese Lücke zu schließen“, erklärt Marvin Okken. Bisher hat Familie Okken sechs Veranstaltungen dieser Art in Lebens gerufen.

Das Angebot kam in Wuppertal sehr gut an. Schon kurz nachdem die Messe ihre Türen öffnete, schoben sich Massen an Besuchern durch die Gänge und den Innenraum der Uni Halle. Vor den Ständen mit Wolle zum Stricken und Häkeln gab es besonders viel Andrang. Stefanie Wernick, Inhaberin von Wolle Wernick Barmen, weiß warum: „Sobald die Sommerferien vorbei sind und es herbstlich wird, geht es wieder mit dem Stricken und Häkeln los. Im Trend liegt gerade Wolle mit verschiedenen Farbverläufen. Die Arbeit damit macht besonders Spaß, weil man wirklich dabei zu sehen kann, wie sich der Farbverlauf beim Stricken oder Häkeln entwickelt.“ Beliebt seien derzeit selbst gemachte Socken, Tücher, Baby-Decken und Häkeltierchen, sagt sie. Dass die Wolle mit Farbverläufen gerade im Trend liegt, ist offensichtlich: Die Stände und auch die Tüten der überwiegend weiblichen Besucher sind voll damit.

Bei Kleinkursen konnten die Besucher sich gleich ausprobieren

Auch Besucherin Alexandra Abdelhady hat kiloweise davon eingekauft. „Davon häkele ich mir einen grobmaschigen Pullover für den Winter. Deswegen brauche ich auch so viel davon.“ Über eine Kreativ-Messe in Wuppertal freut sie sich besonders: „Ich beschäftige mich gerne mit Handarbeit. Ob Häkeln, basteln oder gestalten. Die Messe ist toll, um sich einen Überblick über das Angebot in dem Bereich zu verschaffen und auch um Anregungen für eigene Ideen zu finden.“

Auch zahlreiche Kleinkurse wurden an den beiden Tagen angeboten, bei denen unter professioneller Anleitung eigener Schmuck gestaltet, Stofftiere genäht und Grußkarten gebastelt werden konnten. Besonders beliebt waren die Malkurse am Stand von Künstlerin Angela Dawir, wo sich zahlreiche Besucherinnen versammelten, um sich an Leinwänden auszuprobieren.

Die Messe soll auch im nächsten Jahr wieder in Wuppertal stattfinden.