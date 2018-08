Woran muss gedacht werden, wenn Bürgerbeteiligungsverfahren geplant werden? Und wo können sich Bürger einbringen, um Einfluss auf Vorhaben der Stadt zu nehmen?

Die Umgestaltung des Werth oder die Zukunft des Luisenviertels – das sind Themen, bei denen die Bürger ihre Meinung sagen sollen. Über die Grenzen und Möglichkeiten von Bürgerbeteiligung sprach Laura Adam im SPD-Stadtteilbüro auf dem Ölberg. Die junge Politikwissenschaftlerin ist Mitglied der Stabsstelle Bürgerbeteiligung, die direkt beim Oberbürgermeister angesiedelt ist.

„Es war unheimlich fruchtbar und verständnisvoll in der Diskussion“

Zu Beginn ihres Vortrags machte Adam klar, dass Bürgerbeteiligungsverfahren nur eine Entscheidungshilfe sein könnten. Anliegen der Stabsstelle sei es, in solche Prozesse möglichst viele einzubinden. Für Laura Adam sind die Grundlagen einer gelungenen Beteiligung eine transparente Informationspolitik, eine verständliche Sprache und ein barrierefreier Zugang zu Veranstaltungen.

Beteiligungsverfahren befördern soll auch der neue Beirat für Bürgerbeteiligung, der im Juni seine konstituierende Sitzung hatte. In ihm sitzen neben Vertretern aus Politik, Verwaltung und Institutionen auch fünf Bürger. Geplant ist eine Liste mit Vorhaben, die zur Diskussion stehen werden.

Als praktische Beispiele für Bürgerbeteiligung nannte Adam das Projekt Neue Friedrichstraße und das Bürgerbudget. Zwar seien bei der Sanierung der Neuen Friedrichstraße die finanziellen Spielräume eingeschränkt. Dennoch: „Es war unglaublich fruchtbar und verständnisvoll in der Diskussion.“ Den Grund dafür sah Adam in der Aufteilung der Diskutanten in Gruppen, in denen sie sich jeweils in die Rolle von Anwohnern, Besuchern und anderen Interessengruppen versetzen mussten.

Stabsstelle will die Zahl der Stimmen verdoppeln

Ausdrücklich sprach Adam das Bürgerbudget-Projekt „Autofreie Luisenstraße“ an, das im vergangenen Jahr viel Aufregung verursacht hatte, weil Anlieger gegen diesen Plan protestierten. Ihr lag bei diesem Thema jedoch anderes am Herzen: „Es haben leider nur 1600 Menschen abgestimmt. Wir haben uns vorgenommen, die Zahl zu verdoppeln.“

Überhaupt sei es erklärtes Ziel der Stabsstelle, viele verschiedene Gruppen anzusprechen – vor allem mehr Wuppertaler mit Migrationshintergrund, mehr junge und alte Bürger. Allerdings, gab Adam zu, habe die Mobilisierung ihre Grenzen: „Jeder hat das Recht, sich nicht zu beteiligen.“

Sanierungsvorhaben waren auch bei der Diskussion ein wichtiges Thema. Ein Zuhörer stellte dar, dass die Stadt beim Von-der-Heydt-Platz Bedarf sehe. Die Meinung von Bürgern, die zum Beispiel eine Erneuerung am Kolk forderten, sei nicht gehört worden.

Thomas Kring, SPD-Fraktions-Chef in der Bezirksvertretung, widersprach. Für den Von-der-Heydt-Platz stelle das Land Geld zur Verfügung. Entsprechend habe sich die Stadt entschieden. „Die Fördermittel wären sonst weg gewesen.“

Kritisch gesehen wurde auch die Kommunikation der Stadt beim Thema Hauptbahnhof. „Eine Mehrheit ist gegen die Gestaltung des Döppersberg“, hieß es. Eine Zuhörerin meinte, sie wolle gar nicht wissen, was da in kleiner Runde entschieden worden sei. Allgemein wertete sie Bürgerbeteiligung jedoch positiv. Früher sei sie skeptischer gewesen. „Mittlerweile sehe ich das nicht mehr so. Man muss schon denken, dass sich das lohnt.“