Cronenberg. Das scheereiche Wochenende hat die Rodelpisten am Wochenende belebt – Skifahrer hatten aber nichts von dem weißen Treiben. Für den Ski-Club Cronenberg jedenfalls hat das Wetter nichts gebracht. Trotzdem hofft der Verein, in diesem Jahr mal wieder auf die Piste zu kommen - in Wuppertal.

Das letzte Mal, so sagt Presssprecher Fredy Mäuer, war der Verein 2010 auf der Piste in der Heimatstadt, seitdem hofft man vergebens, die Loipe zu spuren. Der Spurschlitten sei aber startklar und könne jederzeit herausgeholt werden, versichert er. Gleiches gilt für das Kinderrennen auf Kochs Wiese, das ebenfalls seit 2010 nicht stattgefunden hat.

Lange Vorbereitungszeit sei aber für beides nicht nötig. Lange Ausschreibungen oder Werbeverfahren wären eher hinderlich. „Dann ist ja der Schnee wieder geschmolzen“, sagt Mäuer.

Kurzer Schneefall, der schnell wieder abschmilzt, reicht aber natürlich nicht. Laut Mäuer muss es schon über längere Zeit frieren, damit der Untergrund kalt genug ist, und dann müsse auch genügend Schnee fallen – und eben liegenbleiben, damit die Pisten befahrbar seien.

Das habe es länger nicht gegeben. Der ehemalige 1. Vorsitzende des Vereis sagt, dass sei bisher die längste Periode ohne Fahrten in Wuppertal.

Trainingseinheiten finden aber regelmäßig statt - in der Skihalle Neuss. Bei entsprechendem Wetter könne man auch ins Sauerland nach Winterberg.

Interessenten könnten sich beim Verein melden und auch ohne Mitgliedschaft einmal mitfahren und sich dann entscheiden, beizutreten, sagt Mäuer.

Neben den wetterabhängigen Planungen, freut sich der Verein 2018 auf den Gelädelauf an der Oberbergischen Straße im Oktober und die Skibörse im November. Beides Veranstaltungen mit Tradition, deren Vorbereitung aber nicht begonnen hätten.

Unterdessen gibt es regelmäßiges Trainingsprogramm in der Turnhalle der Herrmann-Herberts-Grundschule an der Cronenfelder Straße. Das Programm, so wie die Infos zu den Fahrten - auch der Osterfahrt in die Schweiz – gibt es online auf der Homepage des Vereins.unter

scc.wtal.de/