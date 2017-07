Bevor sich nach den Sommerferien die Pforten des Opernhauses und des Theaters am Engelsgarten wieder öffnen, läuten die Wuppertaler Bühnen die neue Spielzeit wie gewohnt mit einem Theaterfest ein. Dieses Mal integriert man sich damit in das Fest der Kulturtrasse am 2. September. Um 14 Uhr geht es am Mirker Bahnhof los. Anschließend, um 19 Uhr, wird dort Open Air ein buntes Programm von Oper, Schauspiel und dem Sinfonieorchester geboten. Internet www.wuppertaler-buehnen.