Insgesamt sieben Verletzte und hoher Schaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls in Elberfeld am Montagabend, über den die Polizei am Dienstag berichtet.

Gegen 18:30 Uhr wollte in der Südstadt eine 25-Jährige mit ihrem Ford am Oberen Grifflenberg von einer Zufahrtstraße in den fließenden Verkehr einbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei einen von links kommenden, voll besetzten VW. Es kam zum Zusammenstoß.

Die sieben Fahrzeuginsassen beider Fahrzeuge verletzten sich leicht und wurden ambulant in den umliegenden Krankenhäusern behandelt, schreiben die Ermittler. Beide Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten durch die Feuerwehr wurde die Straße für etwa zwei Stunden gesperrt. red