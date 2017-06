Die Evakuierung des Hochhauses an der Heinrich-Böll-Straße hat die Bewohner überrascht. Viele gingen zu Angehörigen.

Wuppertal. Für die Anwohner, die am Dienstag vor 17 Uhr aus ihren Fenstern auf die Heinrich-Böll-Straße blicken, muss es etwas Beunruhigendes haben. Vor dem Haus stehen drei Polizeiwagen, das Ordnungsamt, ein Rettungswagen. Dann fahren auch noch drei Busse der Stadtwerke direkt vor die Tür. Dass diese die Bewohner wegbringen sollen, wissen viele da noch nicht.

Dann gehen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes mit ihrem Chef Carsten Vorsich um 17 Uhr ins Haus. Sie sollen von Tür zu Tür gehen, den Anwohnern sagen, dass das Haus geräumt wird und warum. Und dass sie nur 15 Minuten haben, um das Nötigste zu packen. Einen Koffer sollen sie mitnehmen. Andere Habseligkeiten könnten sie dann in den kommenden Tagen holen, unter Aufsicht.

Einige packen Reisetaschen, andere nur Einkaufstüten

Der Sohn eines Anwohners steht an der Straße und raucht. Er hat im Radio gehört, was passieren soll und ist sofort gekommen. Sein Vater kommt dazu, gerade von der Arbeit. Er wohnt in dem Haus. Ein Mitarbeiter der Stadt bittet ihn, ins Haus zu gehen. „Die Infos bekommen Sie an der Wohnungstür“, sagt er. Der Sohn bringt ihn danach zu seiner Schwester. Die habe ein Haus.

Es dauert eine halbe Stunde, bis die ersten herauskommen. Einige mit Reisetaschen, andere mit Einkaufstüten. Eine Familie bringt große Müllbeutel und Reisetaschen – und einen Hamster in seinem Käfig.

Unterdessen kommen Verwandte der Bewohner an die Absperrbänder und werden von der Polizei ins Haus geschickt. Helfen ist möglich.

Marieke Schmidt bringt nur wenig aus dem Haus heraus. „Nur Handgepäck“, sagt die Frau, die bei ihrer Tochter unterkommen wird. Wie lange sie aus dem Haus bleiben muss, weiß sie nicht. „Ich bin echt schockiert“, sagt sie.

Viele Bewohner kommen aus dem Haus und wissen nicht recht, ob und wann sie zurückkönnen. Sie sind unsicher, fühlen sich schlecht informiert oder sind einfach zu aufgeregt, um die Informationen zu verarbeiten. Die Stadt sagt, dass die Bewohner zurückkönnten, „sobald die brennbare Fassade – und damit die Gefahr – vom Eigentümer beseitigt worden ist“. Wann das ist, weiß keiner.

Mohamed Isufi, sagt, es sei nicht in Ordnung, dass der Hausbesitzer sich nicht um das Haus kümmere. „Der kassiert die Miete, sonst macht der nichts. Im Haus gibt es immer Probleme.“ Deswegen verstehe er auch nicht, warum die Räumung jetzt so plötzlich kommt. Für ihn ging alles viel zu schnell. Seine vierköpfige Familie kommt mit drei kleinen Taschen und einem Rücksack aus dem Haus. Sie wollen zur Cousine des Vaters, die nicht weit weg wohnt. Wir haben unsere Papiere, das Nötigste“, sagt er. „Es ging so schnell. Was hätten wir packen sollen?“

Magdalene Kostka hat zehn Jahre im zehnten Stock gewohnt. Sie habe aber immer Angst gehabt, dass es brennt und sei deswegen ausgezogen. Jetzt wollte sie nach einer 80 Jahre alten Bekannten sehen, helfen und ein Quartier anbieten. Falls sie nicht schon eines hat, wie so viele. Um 18.30 Uhr sitzen gerade einmal vier Menschen in den WSW-Bussen. » Kommentar S. 16