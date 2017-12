Am fünften Tag der Wuppertal-Ausgabe von Vox' "shopping Queen" machte sich die jüngste Kandidatin auf die Jagd nach dem "heißen Hoodie". Das Ergebnis ihrer Shopping-Tour ist kreativ - und sexy.

Wuppertal. Am Ende schlägt die Stunde der Jüngsten: Die 21-jährige Stella ist die letzte Kandidatin, die am Freitag in der Wuppertal-Ausgabe des Vox-Formats "Shopping Queen" auf die Jagd nach dem "heißen Hoodie" geht. Zusammen mit ihrer Begleiterin Maria hat sie sich vorgenommen, die vier Mitbewerberinnen aus dem Rennen zu shoppen - unterliegt dann doch gegen Staffel-Siegerin Dijana.

Schon bevor es losgeht hat Stella genaue Vorstellungen davon, was sie will: Ein Hoodie-Kleid will sich die 21-Jährige erjagen, "vielleicht mit einem kurzen Rock drunter, der noch ein bisschen herausblitzt." Ziel: Sexy soll er werden, der Hoodie Look. Wobei Star-Designer und Shopping-Queen-Moderator Guido Kretschmer für Stella einen ganz anderen Look im Auge hate - ein Rockstar-Outfit würde zu ihr passen, befindet der Großmeister.

Erste Look-Experimente wagt Stella im Skater-Laden denn auch mit Herrenpullis. Denn was für Männer Größe XL ist, sitzt an der 1,63 Meter großen Stella eben wie ein Kleid - so weit die Theorie. Schon nach der ersten Anprobe inklusive hab gelachtem, halb geweinten "Boooooaaarrrr-haha" aus der Kabine wird klar, was Maria nach einem dezenten Blick durch einen Türspalt auf den Punkt bringt: "Da brauchste die anderen gar nicht erst anzuprobieren." Aber ist das positiv oder negativ gemeint?

Absolut positiv: Am Ende der Show rockt Stella im tannengrünen Oversize-Hoodie den Catwalk - ohne Röckchen, ohne Leggins, ohne Shorts. Dazu gibt's eine Oversize-Sonnenbrille à la Kim Kardashian, knallrote Lippen und schwarze Highheel-Sandalen. Beste Beschreibung für den Look wäre wohl "Sexy Rockstar" - so haben dann Stella und Guido beide Recht behalten. Die Idee, einfach einen Pulli in ein Kleid umzuwidmen, kommt beim Designer sehr gut an. red

