Fünf Kandidatinnen aus Wuppertal gehen in dieser Woche im Vox-Format "Shopping Queen" ins Rennen um den heißesten Look mit Hoodie. Beate (43) zog am Donnerstag mit ihrem Sohn Nico los. Eine gute Idee?

Wuppertal. Shoppen mit Mutti: Unter diesem Motto stand die vierte Wuppertal-Folge des Vox-Formats "Shopping Queen". Zusammen mit Sohn Nico machte sich beate, 43 Jahre alt, Fitnesstrainerin und Yoga-Lehrerin, auf die Jagd nach dem heißesten Look mit Hoodie.

Wegen seiner Modekompetenz hatte Beate sich den Sohnemann übrigens nicht als Begleiter ausgesucht - sondern wegen ganz anderer Qualitäten: Er habe Zeit und Geld im Auge - und stehe ihr bei der hitzigen Jagd nach dem heißen Hoodie-Look auch gerne zur Seite.

In einem von Beates Lieblingsläden legt sich Verkäuferin Ariane mächtig ins Zeug: Ein "heißes Gerät" hat es Star-Designer Guido Kretschmer besonders angetan. Er begleitet die Shopping Queens auf ihren Einkaufstouren - und ist hingerissen von einem grauen Kapuzenteil mit Löchern (Fachsprache: Cut-Outs (wieder was gelernt)) und einem Schmetterling aus Perlen. Sohn Nico findet's zu auffällig für Mami - und schlägt ein graues Teil mit Streifen vor. Doch egal, wie fusselig sich die Herren die Münder reden: Beate ist nicht überzeugt.Und sucht weiter.

Am Ende macht sie die intensive Suche bezahlt - und Guido Kretschmer kriegt sseinen Willen, irgendwie: Beate entscheidet sich für ein auffälliges Teil, einen grauer Kapuzenpulli mit pinkem Pailletten-Kussmund, dazu Jeans im Crashed-Look, weiße Turnschuhe - irgendwie ist dann doch auch wieder in stückweit Nicos pragmatischerer Geschmack zu seinem Recht gekommen. Designer Kretschmer findet's gut: "Sie hat ihren ganz eigenen Style, bisschen rockig, bisschen wild." Und irgendwie sei sie mit ihrer Wahl dann doch auch in ihrer Welt geblieben. Sieht man auch ganz gut im Vorher-Nachher-Vergleich. red

>> Die Folgen von "Shopping Queen" laufen auf Vox von Montag bis Freitag je um 15 Uhr.