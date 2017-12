Wuppertal. Wer wird "Shopping Queen" in Wuppertal? In dieser Woche zeigt Vox fünf Folgen der erfolgreichen Fernsehserie mit Kandidatinnen aus dem Bergischen. Das Motto der Woche lautet:„Heißer Hoodie – Finde den perfekten Look zu deinem neuen Kapuzenteil!“.

Kandidatin Anna (27) macht an Tag 1 den Anfang. Die Kauffrau für Versicherungen und Finanzen arbeitet in ihrer Freizeit als Tanzlehrerin und wird in der Folge von Freundin Sarina beraten. Am Ende präsentiert Anna auf dem Laufsteg eine Kombination aus schimmernder Raubtierleggins, schwarzem Hoddie, heller Jeansjacke und glänzendem Rucksack. Doch Juror und Gastgeber Guido Maria Kretschmer ist mit dem Outfit nicht zufrieden. "Du würdest niemals auf die Idee kommen, dass es sich um einen Hoodie handelt", kritisiert der Star-Designer die 27-Jährige. "Wenn ich im Laufe der Woche sehe, dass die jetzt alle so unterwegs sind, dann kriegt die noch Strafpunkte. Dann hat sie es richtig versaut"

Anna (l.) und Shoppingbegleitung Sarina.

Auch mit dem Vorher-Nachher-Vergleich ist der Modemacher nicht zufrieden. "Die ist am Abend immer noch hübsch. aber das tut doch alles gar nichts für sie". Dabei verweist Kretschmer auf die Beine und das Gesicht von Anna, die seiner Meinung nach nicht zur Geltung kommen.

Ob es die übrigen Kandidatinnen besser machen? Die neuen Folgen "Shopping Queen" laufen auf Vox immer von Montag bis Freitag um 15 Uhr. red