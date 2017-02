Was in Wuppertal alles gemeinsam genutzt werden kann.

Das vielleicht bekannteste Beispiel für Teilen im großen Rahmen in Wuppertal ist sicher die Utopiastadt am Mirker Bahnhof. Dort gibt es Arbeitsplätze für eine geringe Miete – sogenannte Co-Working Spaces – , ein kostenfrei ausleihbares Lastenfahrrad – Fienchen –, einen generell kostenfreien Fahrradverleih und sogar ein Kulturformat, Only Hut, bei dem sich Organisatoren und Künstler einen Abend auf der Bühne und auch die Finanzierung desselben teilen können.

Dazu bietet Utopiastadt auch Lebensmittel an, die sonst weggeworfen würden. Food-Sharing nennt sich das. Christian Hampe, Initiator der Utopiastadt erklärt, dass man damit dem Wegwerfen von Lebensmitteln entgegentreten möchte. Die Community der Essensteiler arbeitet mit Supermärkten zusammen, die Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden, dann weiterverteilen – etwa an die Utopiastadt.

Auch am Arrenberg wird Essen geteilt. Jeden Donnerstag von 16.30 bis 18 Uhr wird an der Simonsstraße 49 Essen „fair-teilt“, das zwar abgelaufen, aber noch genießbar ist.

In Wuppertal kann man auch ein Auto teilen. Die Firma Cambio bietet seit 2010 Car-Sharing in Wuppertal an. Es gibt 38 Autos an 23 Stationen in Elberfeld, Barmen und Oberbarmen. 1350 Kunden aus Wuppertal sind schon dabei.

Wer statt des Autos lieber sein Fahrrad nehmen möchte, dieses jedoch nicht mehr fahrtüchtig ist, kann auf das Repair-Café am Cronenfeld zurückkommen. Dort wird es gegen eine kleine Spende repariert.

Die AWG Wuppertal, die TBS Solingen und die TBR Remscheid bieten im bergischen Städtedreieck eine Tausch- und Verschenkbörse an. Sinn dieses Projektes ist es, Abfall zu vermeiden und Nachhaltigkeit zu fördern. Auf dem Onlineportal kann man kostenlos inserieren.

Wer auf der Suche nach gut erhaltender Second-Hand-Kleidung ist oder seine alte Sachen abgeben möchte, kann einen Blick auf die Onlinetauschbörse Kleiderkreisel werfen. Bereits über 500 Mitglieder aus Wuppertal nutzen diese App.