Wuppertal. Am Samstag sind in der Wuppertaler Innenstadt ein Pkw und ein WSW-Linienbuss kollidiert. Dabei wurden insgesamt neun Personen verletzt. Eine 75-jährige Audi-Fahrerin wollte gegen 11.45 Uhr auf der Straße Hofkamp links in ein Parkhaus abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vollbesetzten Linienbus.

Der 41-jährige Busfahrer, sieben Fahrgäste und die Audi-Fahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Eine 44-jährige Frau musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden, die übrigen Verletzten wurden vor Ort von den Rettungskräften versorgt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 15 000 Euro.