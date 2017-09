Wuppertal. Am vergangenen Montag, gegen 18.45 Uhr, beraubten zwei Unbekannte eine 78-Jährige in ihrer Wohnung an der Normannenstraße in Wuppertal-Barmen. Nach Angaben der Polizei überraschten der Mann und die Frau ihr Opfer in ihrem Wohnzimmer und fesselten sie. Dann nahmen sie Geld und Schmuckstücke an sich und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht nach den Tätern mit folgender Personenbeschreibung: Der Mann wird als circa 40 Jahre alt und 170 cm - 175 cm groß beschrieben. Zur Tatzeit hatte er eine normale Figur, ein gepflegte Erscheinung und ein südosteuropäisches Äußeres. Bekleidet war er mit einer dunklen Sommerjacke und einer dunklen Hose. Er trug gelbe Handschuhe. Die Frau ist circa 30 Jahre alt und 165 cm groß. Sie hatte eine schlanke Figur und bräunliche, zum Zopf gebundene, schulterlange Haare. Sie trug ein dunkles Sommeroberteil und graue oder weiße Handschuhe. Auch sie hatte ein südländisches Äußeres.

Wie die Polizei weiter berichtet konnten in der Zeit vom 23.08.2017 bis zum 25.08.2017 in Tatortnähe verdächtige Personen beobachtet werden, die mit der Tat möglicherweise in Verbindung stehen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen zum genannten Zeitraum oder zur Tatzeit gemacht hat soll seine Hinweise unter der Rufnummer 0202/284-0 an die Polizei weiterleiten. red