Wuppertal. Eine 81-Jährige Frau aus Ronsdorf ist am Donnerstag auf die Masche eines Betrügers reingefallen. Der Mann schwatzte der Seniorin an ihrer Haustür einen völlig überteuerten Teppich auf. Da die Frau nicht genug Bargeld im Haus hatte, stieg sie sogar zu dem Mann ins Auto. In dem Fahrzeug saß laut Polizeibericht außerdem noch ein Kind.

Ein Nachbar, der die Situation beobachtet hatte, sprach die Frau und die Begleiter an. Trotzdem fuhren die drei in einem silbernen Mercedes davon. Der Nachbar rief daraufhin die Polizei. Diese alamierten Beamten trafen die Frau jedoch erst etwa eine halbe Stunde später wieder zuhause an. Da hatte sie dem Betrüger schon mehrere hundert Euro für den angeblich hochwertigen Teppich gegeben.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betruges. Für Hinweise, Informationen oder ein Beratungsgespräche ist die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zu erreichen. red