Wuppertal. Seit Dienstagnachmittag wird in Wuppertal der 83 Jahre alte Senior Horst P. vermisst, teilt die Polizei am Mittwoch mit. Nach Erkenntnissen der Beamten hat der Vermisste ein Betreuungszentrum an der Hofaue in Wuppertal-Elberfeld verlassen und ist im Anschluss vermutlich in einen Bus Richtung Cronenberg gestiegen. Dort soll er den Bus an der Haltestelle Amboßstraße in unbekannte Richtung verlassen haben. Die Polizei hat umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt, unter anderem mit einem Hubschrauber und einem Spürhund. Die Suche nach dem Vermissten verlief jedoch bislang ergebnislos.

Der Mann ist circa 1,60 Meter groß, hat lichtes graues Haar und ist sehr schmal. Er trägt ein grün-weiß kariertes Hemd und eine graue Hose mit Hosenträgern. Der Mann ist laut Polizeiangaben dement und orientierungslos.

Die Polizei bittet dringend um Ihre Mithilfe und sucht mit einem Lichtbild nach Horst P. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202-2840 entgegen. Wählen Sie in dringenden Fällen den Notruf 110.