Im Sommer werden auch die Balkone und Terrassen in Wuppertal grün. Viele Leute züchten ihr eigenes Gemüse und Obst.

Elberfeld/Barmen. Obst und Gemüse kommen vom meist weit entfernten Feld und dann aus dem Supermarktregal. Das muss aber nicht so sein. In Wuppertal gibt es ein reges Interesse an Urban Gardening, kleinen Gärten im Stadtraum. Kürzlich hat ein Urban Gardening Großprojekt 50 000 Euro aus dem Bürgerbudget gewinnen können.

Seit 2011 werden Pflanzen in Kisten und Töpfen im Wandelgarten an der Luisenstraße gepflanzt, der ein Schaufenster für viele andere urbane Gärten in der Stadt ist.

Aber auch darüber hinaus ist Wuppertal grün - bis in die kleinstmöglichen Flächen. Denn auch auf Terrassen und Balkonen blühen Pflanzen, werden Gemüse und Obst gesät, gepflegt und geerntet. In Blumenkästen, Töpfen und Hochbeeten.

Der Balkon ist voll mit Erdbeeren, Tomaten und Kräutern

So etwa bei Jodie Wellershaus. Die 31 Jahre alte Diplombiologin hat auf dem kleinen Balkon so viel gepflanzt, wie möglich ist, damit man sich dort trotzdem noch bewegen und setzen kann. Sie und ihr Mann wohnen seit zwei Jahren in ihrer Wohnung und haben seitdem einen Balkon. Die Pflanzen seien nach und nach dazugekommen – also relativ schnell, wenn man sieht, was alles dort wächst. Eine Ecke ist mit Kräutern bepflanzt – Thymian, Rosmarin zum Kochen, Blutampfer für die täglichen Smoothies. In der anderen steht, was viele für Unkraut halten würden: Brennnessel. Wellershaus hat die Pflanze vergangenes Jahr aus dem Wald mitgebracht, sagt sie. Sei eben sehr gesund und passe ebenfalls gut in die Smoothies. Auf der gegenüberliegenden Seite des Balkons steht ein Regal mit Erdbeeren, Minze, Schnittlauch. Daneben Töpfe mit Tomaten und Chillis und ein Hochbeet mit Möhren, Radieschen, Kohlrabi. Klar könne man nicht viel ernten, aber Wellershaus mag das Gefühl „ein wenig Selbstversorger zu sein“. Es sei ein bisschen wie bei Oma früher, sagt Wellershaus, die habe immer viel aus dem Garten geerntet. Außerdem sammelt sie so Erfahrung für den Garten, den sie und ihr Mann einmal haben wollen.

Der grüne Balkon als Gegenbild zum Steingarten

Was Wellershaus und viele andere machen ist ein bisschen die Gegenbewegung zu den Steinwüsten. Wellershaus zeigt einen Teil der Gesellschaft, der bewusster auf Ernährung und deren Herkunft achtet, eben im Rahmen der Möglichkeiten, wenn man nur einen Balkon hat, und in Vollzeit beschäftigt ist. Und es macht eben Spaß, zu sehen, was da wächst und damit dann etwas Frisches zu kochen.