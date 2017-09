Von Hagen aus ist Mittwochmorgen ein Einsatz in Wuppertal, Solingen und Mettmann geleitet worden, bei dem fünf Männer festgenommen worden sind.

Hagen/Wuppertal. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat am Mittwochmorgen eine mutmaßliche Räuberbande gefasst. In Wuppertal, Solingen und Mettmann seien zeitgleich mehrere Wohnungen durchsucht und fünf Männer im Alter zwischen 30 und 53 Jahren festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Hagen mit. Die Ermittlungen zu mehreren bewaffneten Raubüberfällen auf Geldtransporte seit 1997 hätten zu den Tatverdächtigen geführt. Demnach hatten die Ermittler Spuren erneut untersucht. Das SEK sei eingesetzt worden, weil die Räuber die Geldtransporte mit Schnellfeuergewehren überfallen haben sollen. Die Tatverdächtigen sollen nun vernommen werden. Weitere Details nannten die Ermittler zunächst nicht. dpa