Auch in Düsseldorf, Essen und Bochum gibt es Interesse an dem innovativen Verkehrsmittel. Nur die Wirtschaftlichkeit steht infrage. In Köln und Berlin fahren die Gondeln bereits.

Wuppertal. „Seilbahn, bei uns?“ Das klingt jenseits der Alpen offenbar noch immer so verrückt wie öffentlicher Nahverkehr via Sommerrodelbahn. Stadtverwaltungen klingen bei Nachfragen verblüfft. Auch weil die Aussichten vielerorts düster sind: In diversen Städten befinden sich die Verfahren in der Schwebe oder sind bereits gekippt worden.

In Essen wollte die Fraktion „Schöner Links“ die Seilbahn als Alternative zum Spurbus zwischen Wasserturm und Essen-Kray ins Spiel bringen. Die Mehrheit im Rat hat sofort abgewunken. „Eine Seilbahn über die A40 ist gar nicht denkbar“, fasst Essens Rathaus-Referentin Jasmin Trilling die Vorbehalte zusammen. Die Idee blieb eine Lachnummer – nicht geholfen hat da, dass zu den Befürwortern die Satiriker von „Die Partei“ gehörten.

Auch bei Eckart Kröck, Amtsleiter für Stadtplanung und Wohnen in Bochum, liegt die Seilbahn-Idee auf dem Schreibtisch. „Das ist im Moment irgendwie angesagt“, sucht er nach einer Erklärung dafür. Die Wählergruppe „Stadtgestalter“ setzt sich seit einiger Zeit für das schwebende Verkehrsmittel ein, das in Bochum gleich auf drei Strecken den Nahverkehr entlasten und unter anderem die Studenten zum Hochschulcampus bringen soll. Derzeit prüft die Bochumer Stadtverwaltung die Idee – kritisch. „Die Fragen, die sich stellen, sind noch nicht systematisch abgearbeitet“, sagt Kröck. Außer der unklaren Finanzierung, sieht Kröck auch noch rechtliche Unklarheiten, was das „Überfliegen“ von Straßen und Häusern angeht. „Im Stadtgebiet sieht das etwas anders aus als wenn ich mich in den Alpen über Kuhwiesen bewege“, sagt der Stadtplaner.

Und dann gibt es noch ein kleines Detail, in dem sich Bochum von Garmisch-Partenkirchen unterscheidet: Der Berg fehlt. „Wenn ich die Innenstadt anbinden will, müsste ich einen 30 Meter hohen Turm bauen“, sagt Kröck, der keinen Hehl daraus macht, dass sich selbst Hersteller gegen die Planung ausgesprochen haben. „In Bochum kannst du das vergessen“, habe er gehört.

Anzahl Bei aller Skepsis der Städte: Seilbahnhersteller werben für die Vorteile, die ihre Konstruktionen – auch als Verkehrsmittel in Städten – bieten. Dazu gehören der geringe Platzbedarf und die „exklusive Fahrbahn“, die sie mit keinem Verkehrsmittel teilen müssen. Zudem schweben sie einfach über Hindernisse hinweg – was bei Privatgrundstücken jedoch nicht unproblematisch ist. Seilbahnen werden umweltfreundlich mit Strom betrieben. Der Motor dient beim Bremsen als Generator zur Energierückgewinnung. Seilbahnen weisen im Vergleich zu vielen weiteren Personentransportsystemen auch deshalb eine positive Energiebilanz auf, weil der Energieverbrauch an die Zahl der Fahrgäste angepasst werden kann. Im direkten Vergleich zur U-Bahn sollen Seilbahnen nach Herstellerangaben nur ein Zehntel der Bau- und Betriebskosten verursachen. Seilbahnen gelten nach Flugzeugen als das sicherste Verkehrsmittel. Passieren jedoch Unfälle sind sie – ähnlich wie im Luftverkehr – besonders öffentlichkeitswirksam. Am 5. September 2005 verlor ein Hubschrauber in Sölden (Tirol) einen Betonkübel, der das Seil der Schwarze-Schneid-Bahn 1 traf. Durch die Schwingung stürzte eine Gondel ab. Neun Menschen starben, sechs weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Am 3. Februar 1998 kappte in Cavalese (Italien) ein US-Militärflugzeug im Tiefflug das Tragseil einer Seilbahn. 20 Menschen kamen ums Leben. Bereits am 10. März 1976 kam es dort zu einem Seilbruch mit 42 Todesopfern. Nach Zahlen der Internationalen Tagung der Technischen Aufsichtsbehörden von 2011 gibt es weltweit 21 091 Seilbahnen.

Natürliche Hindernisse liefern Seilbahn-Visionären bessere Argumente. In Köln schweben seit 60 Jahren die Gondeln über den Rhein. Zur offiziellen Inbetriebnahme am 17. April 1957 war die Rheinseilbahn das erste Modell dieser Art, das über einen Fluss geführt wurde. Die Kölner Lösung inspirierte Koblenz, wo seit 2010 Fahrgäste von der einen zur anderen Rheinseite schweben können.