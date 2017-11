Peters : Ja, dann fahren sie wieder nach Hause und dann ist da niemand mehr und sie wurden nur in die Ecke gesetzt, durften dies nicht sagen, durften das dem Enkel nicht schenken und so weiter. Man hört dann oft: „Ich bin ja über. Die jungen Leute haben kein Interesse, ich habe niemanden mehr, alles um mich herum ist gestorben aus meinem Freundeskreis.“ Das ist schon bedrückend.

Peters: Ich erinnere mich an diese Anruferin. Also ich habe manchen Alkoholiker am Telefon gehabt, aber keinen, der mich so berührt hat.

Wegen dieser Familiensituation...

Peters: Dass ein Mensch so kaputt gehen kann. Und du stehst daneben und kannst nichts machen.

Scholz: Und es ist auch zerbrochen dann letztendlich.

Welche Themen sind besonders schwierig?

Peters: Eine besondere Schwierigkeit ist es, wenn Menschen anrufen und sagen, dass sie bereit sind, sich umzubringen. Da war auch schon mal eine Sache, da wollte eine Frau sich mit Medikamenten umbringen. Sie sagte dann: Ich habe die Medikamente geschluckt, können Sie bei mir bleiben, bis ich tot bin? Das war aber gespielt, nur erfunden.

Scholz: Ich persönlich finde immer Gespräche ganz schwierig, wenn es sich irgendwie um Kinder dreht. Da gibt es ein Gespräch, da musste ein Vater nach Berlin fahren, weil die Tochter da missbraucht und getötet wurde. Er musste zur Polizei, kam dann zurück und lebte allein. Er hatte seine Frau auch schon durch einen Unfall verloren, fünf Jahre zuvor. Wie er weinte und wie verzweifelt er war – das war für mich eines der schwierigsten Gespräche.

Wenn Leute sich umbringen möchten - was machen Sie dann?

Peters: Das ist sehr schwierig. Ich kann natürlich fragen, was ist die Ursache, warum wollen Sie sich gerade jetzt umbringen? Ich kann ihm erzählen, dass es immer ein Licht am Ende des Tunnels gibt. Und je nach Lebenssituation, die er schildert, kann ich dieses Bild gebrauchen.

Scholz: Ja, oder man guckt auf die Ressourcen. Was hat ihn bisher abgehalten? Ist jetzt zum ersten Mal dieser Gedanke gekommen oder erzählt er, dass er immer wieder mit dem Gedanken gespielt hat. Wir erheben nicht den moralischen Zeigefinger, auf keinen Fall. Sondern gucken eher, zu wem hat er eine besondere Beziehung. Hat er Familie, ein Enkelkind? Was würde das wohl denken und sagen, wenn der Opa jetzt das macht? Wir schauen wie es ihm da so geht, bei der Vorstellung und was ihm helfen könnte, diesen Schritt heute zurückzustellen – vielleicht möchte er es dann morgen nicht mehr tun.