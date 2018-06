In den nächsten Tagen kommen Musikfreunde im Tal auf ihre Kosten.

Das preisgekrönte Modern Maori Quartett aus Neuseeland gastiert auf Einladung des Vereins Schwebeklang am heutigen Donnerstag, 21. Juni, um 18 Uhr im Lutherstift, Schusterstraße 15. Inspiriert von der amerikanischen Entertainer Gruppe „The Rat Pack“, (Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin, Joey Bishop, Peter Lawford und Shirley MacLaine) bringt das Quartett mit vier Sängern, von denen zwei noch Gitarre spielen, in der Reihe Klangkosmos eine Maori Version von unterhaltenden Liedern auf die Bühne.

Im Gemeindezentrum St. Michael, Leipziger Straße 41, stellt das Martin Schulte Trio am Freitag, 22. Juni, um 20 Uhr seine neue CD „Time Remembered“ vor. Mit den Kölnern Jens Düppe am Schlagzeug und Bassist Henning Gailing am Bass spielt der vielfach ausgezeichnete Gitarrist Martin Schulte in der Reihe „Kultur in St. Michael“ und wird das Album erstmalig im Bergischen Raum und Ruhrgebiet live präsentieren.

Rainers

Jazzcorner

Wenn Musik das Herz und die Seele berührt, spielt das Quartett Passatempo am Freitag, 22. Juni, um 20 Uhr in der Bandfabrik, Schwelmer Straße 133. Tanja Kreiskott (Querflöte), Evelyn Maliahustas (Akkordeon, Gesang, Gitarre), Klaus Harms (Kontrabass, E-Bass, Gitarren) und Uwe Faulenbach (Perkussion) spielen Seelenmusik mit Texten zwischen Tango und Chamamé.

Zu einer langen Nacht der Musik, lädt die Konzertreihe „Unerhört“ am Freitag, 22. Juni, anlässlich der kurzen Mitsommernächte um 20.30 Uhr in die Sophienkirche im Luisenviertel ein. Für performative Überraschungen werden verschiedene Künstler wie der Schlagzeuger Jean-Charles François aus Lyon, der Wuppertaler Lautpoet und Performance-Literat Mitch Heinrich, der Geiger Christoph Irmer und der DJ, Radiomoderator und Musiker Charles Petersohn sorgen.

Darüber hinaus tritt die Gruppe „Kargokult“ mit Markus van Elsen und Franziska Köppen auf, die Elemente aus Beat Science, Glitch, Blues, Ambient, Hip-Hop, Jazz und Art Rock miteinander verschmelzen. Das Duo Barrenstein steht für Folkige Skizzen, Bluesige Reminiszenzen, Samba-Short-Stories, Jazzige Statements und Sonntag Nachmittags Geschichten im Nashville Stile. Aber auch Dance Grooves und Bar Songs.

HP Barrenstein – Vocals, Mundharmonika, Gitarre, Komposition und Gitarrist – und Sänger Frieder Abesser sind am Samstag, 23. Juni, um 19.30 Uhr in der Färberei, Peter-Hansen-Platz 1 zu erleben.

Mit Latin-, Swing und Fusionrhythmen tritt das EichlerJazz - FamilyTrio am Sonntag, 24. Juni, um 17 Uhr im Kontakthof Wuppertal, Genügsamkeitsstraße 11, auf. Neben dem Pianoman Wolfgang Eichler bedient Tochter Inga Eichler den Bass und der versierte Schlagzeuger Hendrik Eichler sitzt an den Drums. Inga Eichler lebt nach abgeschlossenem Jazz-Studium an der Royal Academy London ebendort und Hendrik Eichler studierte an der ArtEz University in Arnheim.

Die Swing Soiree der Swing Kabarett Revue um Annette Konrad widmet sich am kommenden Sonntag, 24. Juni, um 19 Uhr im Café Ada, Wiesenstraße 6, den „Tonfilmschlager“ der 20er bis 40er Jahre. Einlass: 18 Uhr.

Bis nächste Woche wünscht anregende, spannende und unterhaltsame Musikabende, Ihr und Euer Rainer Widmann