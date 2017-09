Wuppertal. Am Sonntagmorgen, gegen 8.40 Uhr, kam es in Wuppertal zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 62-Jährige fuhr die Jägerhofstraße bergab, als sie die Kontrolle über ihren Ford verlor und in den Gegenverkehr geriet.

Dort stieß mit dem VW eines entgegenkommenden 35-Jährigen und einem geparkten Opel zusammen. Durch die Wucht prallte der Opel gegen einen metallenen Baumschutz und einen Baum. Die 62-Jährige musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der 35-Jährige verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden von mehr als 50.000 Euro.