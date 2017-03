Schwerer Unfall auf der A46

Wuppertal. Bei einem Verkehrsunfall wurde am frühen Mittwochabend auf der A 46 ein Mann schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den 58-Jährigen in eine Klinik.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Autobahnpolizei Düsseldorf fuhr ein 23 Jahre alter Mann aus Düsseldorf an der Anschlussstelle Barmen auf die A 46 in Fahrtrichtung Dortmund. Dort wechselte er von der Beschleunigungsspur direkt auf den linken Fahrstreifen. Im weiteren Verlauf beabsichtigte der Düsseldorfer auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln, um augenscheinlich im stockenden Verkehr schneller voranzukommen.

Dabei übersah er einen Audi, der vom 58-jährigen Unfallopfer aus Wuppertal gesteuert wurde und kollidierte mit diesem. In der Folge verlor der Wuppertaler die Kontrolle über seinen Pkw, drehte sich mehrfach und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Der 58-Jährige wurde so schwer verletzt, dass ein Rettungswagen ihn in ein Krankenhaus bringen musste.