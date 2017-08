Wuppertal. Am späten Samstagnachmittag hat es auf der Schwelmer Straße in Wuppertal einen schweren Unfall gegeben. Dabei wurde eine 74-jährige Frau verletzt und musste durch den Notarzt reanimiert werden. Das berichtet die Polizei am Sonntagmorgen. Auch der 78-jährige Ehemann der Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, obwohl er scheinbar nicht verletzt wurde.

Der Mann war mit seinem Pkw in Richtung Beyenburg frontal gegen einen Baum gefahren. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. red