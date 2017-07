Vor einer Autobahnauffahrt in der Varresbeck fuhren vier Wagen ineinander. Zwei Fahrer wurden verletzt.

Wuppertal. Am Montagnachmittag kam es gegen 14 Uhr auf der Düsseldorfer Straße in der Varresbeck zu einem Auffahrunfall. Ein 28-jähriger Opel-Fahrer aus Düsseldorf übersah die wartende Fahrzeugschlange an der Ampel zur Auffahrt auf die A535.

Er krachte in einen Ford Focus, der dann auf einen Mondeo aufgeschoben wurde. Der Mondeo wiederum wurde auf einen Mercedes Vito aufgeschoben. Der Fahrer des Ford Focus - ein 42-jähriger Wuppertaler - erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Der Fahrer (60 Jahre) des Ford Mondeo erlitt leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Die Unfallstelle musste bis 16.30 Uhr teilweise gesperrt werden.