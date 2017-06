Wuppertal. Mancher Anwohner im Briller Viertel mag sich am Donnerstag verwundert die Augen gerieben haben – „Sind das wirklich Matthias Schweighöfer und Uwe Ochsenknecht im Briller Viertel?“. Ja, sie sind es. Beide Schauspieler stehen in Wuppertal derzeit für den Film „Vielmachglas“ vor der Kamera, der 2018 in die deutschen Kinos kommen soll. Außer Schweighöfer und Ochsenknecht werden im Film zudem Jella Haase, Marc Benjamin und Juliane Köhler zu sehen sein.

Inhaltlich dreht sich der Streifen um Marleen (Jella Haase), die mit Anfang 20 noch zu Hause wohnt und lieber im kleinen Kino um die Ecke arbeitet, als sich große Gedanken über die Zukunft zu machen. Logisch, dass ihre Eltern Peter (Uwe Ochsenknecht) und Doris (Juliane Köhler) ständig mit den so wichtigen Fragen nerven wie: Was willst Du denn mal werden? Zu allem Überfluss ist Marleens Bruder Erik (Matthias Schweighöfer) auch noch der totale Überflieger. Irgendwann will Marleen nur noch weg, sie packt ihre Sachen und beginnt eine Reise ins Ungewisse. In Wuppertal wird noch am kommenden Sonntag gedreht, das Filmset wird abgesperrt sein. Red