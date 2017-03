Wegen mehrer angemeldeter Demonstrationen bleibt die Station von 10 bis 15 Uhr gesperrt. Auch einige Busse müssen eine Umleitung fahren.

Wuppertal. Die Straßensperrungen wegen mehrerer Demonstrationen in Oberbarmen am Samstag, 4. März, haben auch Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr. So wird die Schwebebahnstation Werther Brücke auf Veranlassung der Polizei an diesem Tag ab 10 bis circa 15 Uhr gesperrt. Die Bahnen halten dort nicht.

Wegen der abschnittweisen Sperrung der B7 zwischen Alter Markt und Berliner Platz durch die Polizei wird es außerdem zwischen 10 und circa 18 Uhr zu Umleitungen und Verspätungen im Busverkehr kommen. Betroffen sind die Buslinien 332, 604, 608, 611, 614, 616, 617, 618, 622, 624, 626, 627, 628, 632, 634, 636, 637, 638, 646, 640, 642, 644 und 646. Über die aktuelle Lage informieren die WSW auf ihrer Website.