Der Arrenberg ist ein Viertel im Aufbruch. Eine Ausstellung in der Stadtsparkasse zeigt seine künstlerische Seite.

Ein Stadtteil bricht auf, versammelt sich in der Stadtsparkasse: Groß war am Mittwochabend der Andrang bei der Eröffnung der Ausstellung „Am Arrenberg“, die bis zum 18. Mai „Kunst, Quartier und (sieben) Künstler“ im Geldinstitut am Islandufer zeigt. Genau genommen ist der Arrenberg ein Quartier, das zu Elberfeld gehört und gerade neu entdeckt wird. Auch von Kunstschaffenden. Marlies Germaine Batz koordiniert die Künstlergruppe am Arrenberg, kennt sich aus. Für sie ist der „Arrenberg ein Künstlerviertel“. Außerdem gefällt ihr „die Kombination Schwebebahn und Wupper mit ihren typischen Geräuschen in unmittelbarer Nähe“.

Vom Geist eines Stadtteils, der eigentlich ein Viertel ist

Zu Beginn der 136. Ausstellung in der Reihe „Kunst in der Sparkasse“ ergründete Vorstandsvorsitzender Gunther Wölfges den „genius loci“ (Geist des Ortes) Arrenberg. Antworten darauf gibt der reich bebilderte und mit vielen Zitaten versehene Ausstellungskatalog, der Quartier und Künstler näherbringt. Dabei wird deutlich, dass die Kunst schon länger dort zuhause ist, dass die Künstler aber nicht das Viertel thematisieren. Im Vorwort macht Autor Martin Hagemeyer denn auch klar, dass der gemeinsame Nenner der ausgestellten Kunst die Herkunft der Künstler, das Viertel Arrenberg, sei.

„Ein Viertel mit Dynamik und schönes Beispiel für gelungene Stadtteilentwicklung. Ich hoffe, dass meine Heimatstadt so aus der gefühlt jahrzehntelangen Lethargie erwacht“, sagt Martin Voss (geb. 1973). Der Künstler interpretiert vertraute (Heimat-)Idyllen neu, indem er zeitgenössische Gegenstände in Öllandschaften stellt. Sei es die Imbissbude ins Alpenpanorama oder den Feuerlöscher in den Nadelwald – Irritationen mit einer gehörigen Portion Humor.

Anders Nataly Hahn, die 1968 in Seoul geboren wurde und seit 1989 in Wuppertal arbeitet. Sie schätzt die zentrale Lage des Arrenberg. In der Sparkasse zeigt sie abstrakte, Widerstand leistende Acrylbilder aus ihrer Schwarz-Weiß-Serie. Ihr Thema ist „die Durchdringung des Raumes und die Suche nach Verbindung in einer von Gegensätzlichkeiten geprägten Welt“.

Susanne Meier zu Eissen-Rau (geb. 1963) stellt meist farbige, weitgehend abstrakte Bilder aus. 2010 nach Wuppertal gekommen schätzt sie an der Künstlergruppe Mischung und Vielseitigkeit, die „Einblicke in Anderes“ erlauben. Die Malerin experimentiert mit Strukturen, verwendet verschiedene Techniken und Materialien. Wichtig sind ihr Prozess und Ergebnis, nicht das Motiv.