Ein Mann klettert am Sonntagmittag im Schwebebahngerüst herum und legt den Betrieb lahm.

Wuppertal. Ein offenbar geistig verwirrter Mann hat die Polizei am Sonntagnchmittag in Atem gehalten und dafür gesorgt, dass der Schwebebahnverkehr kurzfristig eingestellt werden musste. Der 44-Jährige war an der Haltestelle Kluse in das Gerüst geklettert und bis zum Landgericht gelaufen. Die Polizei rückte mit mehreren Fahrzeugen zur Haltestelle Landgericht in Wuppertal aus.

Der Mann wirkte geistig verwirrt, konnte aber schnell von den Einsatzkräften und den Mitarbeitern des WSW vom Gerüst geholt werden. Er wurde auf der Polizeiwache untersucht und danach wieder entlassen. Ihn erwartet ein Anzeige.

Der Schwebebahnverkehr musste wegen der Kletterpartie für kurze Zeit, etwa fünf Minuten, gestoppt werden. Red