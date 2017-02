Ende Februar wird ein ausrangierter Wagen zum Wuppertaler Werk des Unternehmens in der Varresbeck geliefert.

Wuppertal. Noch ein ausrangierter Schwebebahn-Waggon bekommt ein neues Zuhause: Der Wälzlagerhersteller Schaeffler bekommt für sein Werk an der Mettmanner Straße in der Varresbeck einen der Wagen, die bis vor kurzem noch durch das Tal geschwebt sind. Die Kaufentscheidung sei schnell gefallen, so Marlon Matthäus, Sprecher des Unternehmens. Am 23. Februar wird der Waggon per Schwertransport angeliefert.

Für 5000 Euro verkaufen die WSW ihre alten Waggons. Bei Schaeffler soll der Wagen mit der Nummer elf nicht draußen auf dem Gelände, sondern im Werk aufgestellt werden, im Innenhof zwischen Verwaltungsgebäude und Produktion. „Das ist ein zentraler Punkt bei uns im Werk“, so Matthäus. Die Arbeiten für die Konstruktion, an der die Bahn befestigt wird, laufen derzeit.

Mitarbeiter machen Vorschläge für die Nutzung der Schwebebahn

„Denkbar wäre es, etwa einen Pausenraum darin einzurichten oder den Wagen für Ausstellungen zu nutzen“, so Matthäus weiter. „Am Ende werden unsere Mitarbeiter mitentscheiden können, wie die Bahn genutzt wird. Wir sammeln Vorschläge. Jetzt freuen wir uns erst einmal, dass die Bahn angeliefert wird.“ Die Bahn solle ein Anlaufpunkt für die Mitarbeiter sein und zur Identifikation mit der Region, der Stadt und dem Unternehmen beitragen.

Die Schaeffler AG stellt Teile zur Aufhängung der Schwebebahnen in den Schienen her. „Uns verbindet daher eine lange Erfolgsgeschichte mit der Wuppertaler Schwebebahn“, sagt Marlon Matthäus.

Insgesamt 31 neue, hellblaue Wagen fahren künftig für die Wuppertaler Stadtwerke durch die Stadt. Ihre Vorgänger werden verkauft, drei wurden verschenkt. Anfang 2018 sollen alle Bahnen bei ihren Empfängern angekommen sein.