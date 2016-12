Wuppertal Schwebebahn-Fahrplan an den Feiertagen

Wuppertal. Die Wuppertaler Stadtwerke weisen auf die Fahrzeiten der Schwebebahn über die Feiertage hin:

An Heiligabend fährt die Schwebebahn bis 13 Uhr nach dem Samstagsfahrplan, dann alle sieben bis acht Minuten und von 16.30 bis 23.00 Uhr im 15-Minuten-Takt. Das Mobicenter Elberfeld ist an diesem Tag von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

An Silvester fährt die Schwebebahn von 18.30 Uhr bis 23.00 Uhr und ab 0.30 Uhr bis gegen 5 Uhr am Neujahrsmorgen im 15-Minuten Takt. Auch die NachtExpress-Linien sind bis in die frühen Morgenstunden unterwegs. Das Mobicenter Elberfeld ist an Silvester von 8 bis 14 Uhr geöffnet.

Alles Infos gibt es in einem Sonderfahrplanheft für Weihnachten und Silvester. Das Heft ist kostenlos in den MobiCentern erhältlich.