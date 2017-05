Wuppertal. Das Jugendrotkreuz Wuppertal betreut in 17 Schulen im Stadtgebiet seit vielen Jahren einen Schulsanitätsdienst. Hierbei lassen sich jährlich mehrere hundert Schüler freiwillig zu Ersthelfern ausbilden, die dann in den Pausen und während der Unterrichtszeit bei Notfällen zur Hilfeleistung zur Verfügung stehen. Die Volkswagen AG machte jetzt eine Materialspende von 20 Notfallrucksäcken möglich. Hierdurch kann das Rote Kreuz alle Schulsanitätsdienste mit dem gleichen Material versorgen, was bisher durch die leere Haushaltskasse der Stadt deutliche schwieriger war. Am Donnerstag wurden die Rucksäcke auf der Hauptfeuer- und Rettungswache an die Schulsanitäter übergeben.