Rolf Platte sammelt alles, was in früheren Jahrzehnten in Wuppertals Klassenzimmern genutzt wurde.

Wenn Rolf Platte zum Diktat ruft, erwartet die Besucher der Schulhistorischen Sammlung in Vohwinkel eine Zeitreise. Vor originalgetreuer Kulisse erleben sie, wie eine Schulstunde Ende des vorletzten Jahrhunderts ablief. Der Leiter der Sammlung geht dabei voll in seiner Rolle als Pauker der alten Generation auf. Kein Wunder, schließlich war Rolf Platte in seiner aktiven Dienstzeit selbst Lehrer und Schulrat.

Stilecht mit Gehrock und dem als „Vatermörder“ bezeichneten Stehkragen beherrscht er seine Rolle perfekt – und macht schnell deutlich, wer in der Klasse das Sagen hat. Die korrekte Anrede lautet natürlich „Herr Lehrer“ und bei Fragen wird aufgestanden. „In der Kaiserzeit wurde absoluter Gehorsam erwartet“, erläutert der Museumsleiter. Er will seinen Gästen einen anschaulichen Eindruck davon vermitteln, wie es damals war und sie aktiv in das Geschehen einbinden. Da wird auch mal zum Tafelputzen eingeteilt.

Im Gegensatz zu früher ist das harmlos. Das pädagogische Konzept in Urgroßvaters Tagen war ebenso einfach wie brutal: Wer nicht parierte, bekam den Rohrstock zu spüren und das nicht zu knapp. Körperliche Züchtigung muss beim Besuch der Schulhistorischen Sammlung natürlich niemand befürchten. Angesichts der überzeugenden Darstellung von Platte dauert es aber nicht lange, bis die Gäste ganz in das Geschehen eintauchen und die strikten Regeln verinnerlichen. Selbst die gern von Platte mitgebrachten Matrosenkragen oder Schürzen werden meist ohne Murren angelegt. Zur Belohnung gibt es dann etliche Anekdoten aus dem früheren Schulalltag.

Genau 30 Jahre gibt es die Schulhistorische Sammlung in Vohwinkel bereits, und etliche tausend Besucher haben hier schon die Schulbank gedrückt. „Wir haben ganz unterschiedliche Gruppen aller Altersstufen und das Interesse ist in der Regel sehr groß“, berichtet Rolf Platte. Gegründet hat er die Sammlung eigentlich als reines Archiv. Auslöser war ein altes Schuldokument, das der historisch interessierte Pädagoge nachlässig gelocht vorfand. Daraufhin entschloss er sich, selbst tätig zu werden und die schulische Vergangenheit Wuppertals zu bewahren.

Gerade ältere Besucher erinnern sich an die eigene Schulzeit

Schnell wuchs die Sammlung, die seit knapp zwei Jahrzehnten im charakteristischen Backsteingebäude an der Rottscheidter Straße untergebracht ist. „Schließlich entstand die Idee, dass man in dieser authentischen Umgebung sehr anschaulich Unterrichtsstunden wie in der alten Zeit durchführen könnte“, erzählt Platte. Dieses Konzept kommt bis heute gut an. Gerade ältere Besucher erinnern sich dabei an ihre eigene Schulzeit.