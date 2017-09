Stadt und Schule wollen die Messmethode von Tobias Gerbracht weiter anwenden.

Cronenberg. Die schlechteste Luft in Wuppertal wird an der Briller Straße gemessen. Ist es an der Hahnerberger Straße genauso schlimm? Das wollen die Mitglieder von der Bezirksvertretung Cronenberg von der Stadtverwaltung wissen. Dabei verweisen sie auf die Messungen des Jugend-forscht-Siegers Tobias Gerbracht (19) an der Hahnerberger Straße. Die könnten jetzt Grundlage für weitere Messungen werden.

Der ehemalige Schüler des Carl-Fuhlrott-Gymnasiums hat für seine Teilnahme am Wettbewerb „Jugend forscht“ eine ganz neue Methode entwickelt, Schadstoffe in der Luft zu messen: Er schickt mit Hilfe eines Teleskops gebündeltes Licht durch die Luft, lässt es reflektieren und fängt es wieder auf. Weil jedes Molekül Licht auf charakteristische Weise absorbiert, kann er zum Beispiel die Menge der Stickoxid-Moleküle in der Luft messen.

Messungen an der Küllenhahner Straße ließen aufhorchen

1200 Stunden Arbeit hat er in sein Projekt investiert. Unterstützt hat ihn sein Lehrer Michael Winkhaus, der die Sternwarte auf dem Dach des Carl-Fuhlrott-Gymnasiums aufgebaut hat. Tobias Gerbracht lernte dort nicht nur den Blick ins All, sondern hatte auch 2014 die Idee, Teleskope für den analytischen Blick in die Umwelt zu nutzen. Seitdem wurde das Thema Stickoxide immer präsenter, erinnert sich Tobias Gerbracht: „Das war ein Super-Timing.“

Seine Messmethode testete er in der Luft über der Küllenhahner Straße: Dafür installierte er einen Reflektor auf dem Dach des Sparkassengebäudes am Hahnerberg, zu dem er das Licht vom Schul-dach aus schickte.

Die Messergebnisse ließen zunächst aufhorchen, denn es kamen Werte bis zu 75 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter vor – scheinbar über dem EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm. Doch Tobias Gerbracht weist darauf hin, dass der EU-Grenzwert für den Jahresmittelwert gilt, er selbst nur einen Tag lang gemessen hat. Bei Stundenmittelwerten sind bis zu 200 Mikrogramm pro Kubikmeter erlaubt.

Michael Winkhaus erklärt zudem, dass Tobias Gerbrachts Messung die gesamte Fläche von der Schule bis zum Hahnerberg erfasste. Daher könnten die Werte nichts über die Luft an der Hahnerberger Straße aussagen, von der nur ein Stück einen kleinen Teil des Messbereichs ausmache.

Die Bezirksvertreter waren dennoch alarmiert, führten die Ähnlichkeit zwischen Hahnerberer Straße und Briller Straße an. Die dortige Messstation hat 2016 ein Jahresmittel für Stickstoffdioxid 64 Mikrogramm pro Kubikmeter festgestellt.