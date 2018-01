Die Idee der Biennale ist einfach und überzeugend: Monika Heigermoser führte 2010 die engagierten Literaturverbände der Stadt zusammen und zu der Idee, ein großes gemeinsames Projekt zu starten, das Synergien eröffnete, neues Publikum und Fördermittel erschloss. Das Kulturbüro goss das gemeinsam Erdachte in Form und fand auf Anhieb Förderung – die wichtigste leistet die Kunststiftung Nordrhein-Westfalen, die „einen erheblichen Betrag gibt“, so Heigermoser.

Am 15. Februar endet die Einsendefrist – beim vergangenen Mal gab es etwa 150 Einsendungen. Eine Art Vorjury filtert die besten 20 heraus; gleichwohl checkt „ein erfahrener Wuppertaler Autor die Abgelehnten noch mal durch“, so Heigermoser, „damit keine Perle verloren geht“.

Zuletzt, 2016, wurden Stefan Ferdinand Etgeton (Hauptpreis), Helene Bukowski und Yannic Federer ausgezeichnet. Ende März 2018 wird eine geheime Jury, die aus Vertretern der Kunststiftung NRW, des Kulturbüros, der Universität und der lokalen Literaturszene besetzt ist, verkünden, wem diesmal der mit 3000 Euro dotierte Hauptpreis, wem die beiden, jeweils mit 1000 Euro dotierten Förderpreise zugesprochen werden.

Mit der Verleihung des Hauptpreises am 6. Mai startet dann die Biennale selbst. Für knapp zwei Wochen (bis 19. Mai) veranstaltet sie „Lesungen an guten Orten, die quer über die Stadt verteilt sind“. Wer daran teilnimmt, will Monika Heigermoser noch nicht verraten. „Wir sind dran, es sind Namen dabei, die aufhorchen ließen, wenn ich sie nennen würde“, schürt sie die Neugier. Eine Neuigkeit gibt es auch: Erstmals wird in der Stadtbibliothek vorgelesen, und das gleich drei Mal.