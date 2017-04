Wuppertal. Gegen 18:40 Uhr am Freitagabend wurde ein Mann auf der Schönebecker Straße in Wuppertal ausgeraubt. Das 32-jährige männliche Opfer stand an einer Bushaltestelle im Bereich des Viaduktes als ein unbekannter Täter ihn unvermittelt in den Schwitzkasten nahm. Ein zweiter Täter zog ein Messer und fuhr mit der Klinge durch das Gesicht. Dabei wurde der Geschädigte leicht verletzt.

Zudem schnitt der Messerträger die Kleidung des Mannes auf. Anschließend entwendeten die Täter die mitgeführte Geldbörse mit Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden: 1. Messerträger, männlich, 178cm groß, schlank, Bartträger, weißes Gesicht, bekleidet mit einer braunen Jacke, einer Jeans und einem roten Basketball-Käppi. 2. Männlich, größer als 180cm, bekleidet mit einer schwarzen Mütze.Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0202/284-0 entgegen.