Dornap. Rund 2100 Haushalte im Anschlussbereich Wuppertal-Dornap und Wülfrath-Düssel sind jetzt an ein neues Glasfasernetz der Telekom angeschlossen. Nach Angaben des Unternehmens sollen die neuen Leitungen ab Montag, 18. September, freigeschaltet werden. Dann sollen vor Ort Surfgeschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s möglich sein.

Die Telekom nutzt – genau wie Netcologne beim Nachbarn Wülfrath – dazu die Vectoring-Technologie. Zwischen der örtlichen Vermittlungsstelle und den Verteilern am Straßenrand ersetzt die Telekom das bestehende Kupferkabel durch Glasfaser. In den neuen Gehäusen wird das Lichtsignal des Glasfaserkabels in ein elektrisches Signal umgewandelt, das dann die letzten Meter über das bestehende Kupferkabel zum Gebäude zurücklegt. In den vergangenen Monaten verlegte die Telekom rund acht Kilometer Glasfaserkabel und stellte zehn neue Multifunktionsgehäuse auf.

Bestandskunden der Telekom profitieren nicht automatisch von dem neuen Netz. Ohne einen aktiven Tarifwechsel ändert sich an den bestehenden Geschwindigkeiten nichts. neuk