Neugierig gucken die Schnee-Eulen aus ihren Transportboxen und wagen sich schließlich vorsichtig in ihr neues Gehege im Wuppertaler Zoo. Dieses wurde nach dem Umzug der Schneeleoparden in ihre neue große Anlage, dem Himalaya im Bergischen Land, umfangreich neu eingerichtet und begrünt.

Wie der Wuppertaler Zoo am Donnerstag mitteilte, war der Umzug schon vor einiger Zeit geplant, hat sich aber durch die erfolgreiche Nachzucht bei den Schnee-Eulen um einige Wochen verzögert. Denn fernab der Blicke der Zoobesucher schlüpften am 5. und 8. Juli zwei Jungtiere. „Um den Zuchterfolg nicht zu gefährden, wurden alle Schnee-Eulen noch weiter hinter den Kulissen in einer Voliere gehalten“, erklärte eine Zoosprecherin. Die Jungtiere konnten so in Ruhe heranwachsen und haben inzwischen beinahe das Gewicht ihrer Eltern erreicht. Ob es sich um männlichen oder weiblichen Nachwuchs handelt, wird derzeit noch anhand einer Federprobe überprüft.