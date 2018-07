Mit dem Projekt Aralandia leistet der Zooverein wieder einmal Entwicklungshilfe für den Grünen Zoo. Nach Jahren der Planung und der Kalkulation in Zeiten steigender Baukosten wird der Grundstein für die Voliere gelegt, die schon bald eine der großen Attraktionen des Zoos sein wird. Respekt vor dem Bauherren, denn Kosten von mehr als fünf Millionen Euro zu stemmen, ist auch für den Zooverein ein Kraftakt. Möglich gemacht haben dieses Projekt alle, denen die Tiere, die Stadt und ihr Zoo am Herzen liegen. Leider ist die Stadt selbst nicht in der Lage, derartige Investitionen zu tätigen. Und deshalb stehen die Zoosäle, in denen das Carl-Fuhlrott-Zentrum entstehen soll, noch immer leer. Das sollte aber heute nicht die Freude trüben. Der Zoo darf sich bald mit neuen, bunten Federn schmücken. Und kann so einen Beitrag zum Erhalt von Tierarten leisten, die in freier Wildbahn fast ausge-storben sind.